As três mulheres foram encontradas "gravemente feridas" na terça à noite em Bushey pela polícia, que tinha sido avisada, disseram as forças de segurança em comunicado. As vítimas morreram pouco depois da chegada dos serviços de emergência, acrescentaram.

Segundo Jon Simpson, o chefe da polícia de Hertfordshire, os investigadores estimam que o ataque foi "seletivo" contra as vítimas, e pediu ao suspeito para "entrar em contacto com a polícia" e ao público para não se aproximar dele.

Simpson classificou o ocorrido como um "incidente horrível que envolve o que atualmente se acredita ser uma besta, mas é possível que outras armas também tenham sido utilizadas".

O suspeito ainda "poder estar em posse de uma besta", acrescentou.

A ministra do Interior, Yvette Cooper, qualificou esse ataque de "profundamente impactante" na rede social X.

A posse de uma besta não necessita de uma autorização específica no Reino Unido, mas é ilegal transportar uma em público sem um motivo razoável.

A vereadora local explica que a zona é "apenas um subúrbio arborizado como muitos outros subúrbios arborizado nesta parte do mundo" e acrescenta à BBC, que toda a gente vive "pacificamente".

"O máximo com que lidamos é com um pouco de graffiti e algumas descargas de lixo". A vereadora considera o crime "horrível" e diz que o seu coração está com as pessoas afetadas e com a comunidade.

Simon Powler, 49 anos, um treinador de ténis que vive perto de Ashlyn Close em Bushey, foi testemunha "Disseram-me para ir para dentro porque um homem podia estar à solta com uma besta. Eu orgulho-me do facto de vivermos suficientemente perto de Watford para podermos andar a pé e perto de Londres. E embora seja muito estranho e triste. Não sei o que é que fez essa pessoa passar dos limites."