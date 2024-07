De acordo com a CNN internacional, as autoridades procuram um homem de 26 anos, chamado Kyle Clifford, que pode estar no norte de Londres ou em Hertfordshire.

Na noite de terça-feira, a polícia foi chamada a uma casa em Bushey, Hertfordshire, onde encontrou três mulheres de 25, 28 e 61 anos gravemente feridas.

"Infelizmente, as mulheres, que deverão ser parentes, morreram pouco tempo depois no local", frisou a polícia em comunicado.

Posteriormente, a BBC informou que as vítimas são a mulher e as duas filhas do comentador John Hunt.

Acredita-se que uma besta tenha sido usada no ataque, embora a polícia considere que outras armas também podem ter sido utilizadas.

As autoridades pedem às pessoas que não se aproximem do suspeito no caso de o virem e solicitam que alertem as autoridades, considerando que o sucedido "certamente será motivo de preocupação para os moradores locais".