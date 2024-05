O ativista pró-Trump disse que lançou a “instalação artística” – que também apresenta os rostos do procurador especial dos EUA Jack Smith e dos juízes de Manhattan Juan Merchan e Arthur Engoron – intitulada “D–ks of Hazard” para mostrar que "esses homens são um bando de idiotas inúteis", revelou ao jornal New York Post.

“Como nova-iorquino, é assim que falamos”, disse Lobaido.

Os materiais para fabricar os balões custaram 1.500 dólares (1.383 euros), e o artista levou cerca de dois dias para fixar as fotografias e adicionar pesos para que não flutuassem tão rapidamente.

Lobaido sublinhou acreditar que Engoron, Merchan, Smith e Bragg estão a tentar “destruir” Trump e “a constituição”, e foi motivado pelo que acredita ser o “desrespeito” dos juízes e procuradores pelo presumível candidato presidencial do Partido Republicano em 2024.

Num vídeo partilhado na rede social X (antigo Twitter) pela repórter Michelle Arezou Ross, dezenas de balões em forma de pénis saíram de dentro de um camião alugado e flutuaram pelas ruas da cidade do lado de fora do julgamento de Trump.

"Alguém acabou de chegar ao julgamento de Donald Trump em frente ao Tribunal Criminal de Manhattan num camião e lançou dezenas de balões rosa em forma de genitália masculina com os rostos do promotor Alvin Bragg, do juiz Juan Merchan e do procurador especial Jack Smith", escreveu Arezou Ross.

Trump está atualmente a ser julgado por 34 falsificações de documentos contabilísticos alegadamente utilizados para ocultar um pagamento de um escândalo sexual que terá ocorrido antes da campanha presidencial de 2016. A acusação declara que Trump “falsificou repetidamente e de forma fraudulenta os registos comerciais de Nova Iorque para ocultar uma conduta criminosa, que escondeu informações prejudiciais ao candidato, do público durante as eleições presidenciais de 2016”.

Um valor de 130.000 dólares (121.000 euros) terá sido paga à antiga estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels para a silenciar acerca de uma relação sexual que terá acontecido em 2006, quando Trump já era casado com a sua mulher Melania, uma relação até hoje negada pelo antigo presidente.