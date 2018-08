"Estas festas atraem gente de fora e mostram novidades a quem vem de outros pontos do país, como é o caso, dando a conhecer uma realidade cultural que há muito se encontra no álbum das recordações ", vincou.

Em tempo de romarias há uma iniciativa que pretende marcar pela originalidade as festas de verão estimulando as populações a recriar o seu quotidiano e dar a conhecer o que de melhor se faz em cada território.

"Estamos agarrados de corpo e alma a esta iniciativa. Isto faz-nos sentir outras pessoas e sentir um movimento diferente daquele que é festa de verão da freguesia", indicou Inácio Roma.

O largo central da aldeia de Talhas está decorado com os seus elementos mais típicos, onde não faltam os carros de bois e outras alfaias agrícolas, próprias da lavoura do nordeste transmontano.

Pelas ruas, há 35 "barraquinhas" de venda de produtos regionais, mostras de gado e uma exposição de mais de uma centena de máquinas agrícolas e industriais registadas na freguesia, que desta forma pretende mostrar a sua vitalidade económica e social.

"Esta é uma oportunidade singular de mostrar o que é nossa terra e damos conta que há bastante gente que vem de fora que se junta à população residente", indicou o autarca.

"Um dos nossos objetivos principais é partilha ‘intra' e ‘inter' aldeias. Desta forma as pessoas podem partilhar costumes, saberes e sabores", enfatizou a representante da Associação de Turismo de Aldeia, Ana Almeida.

Esta festa pretende igualmente fazer o intercâmbio entre expositores originários das aldeias que integram o projeto "Há Festa na Aldeia" e que se espalham por todo norte do país, desde Santa Maria da Feira ao distrito do Porto e agora incluindo o distrito de Bragança.

Os territórios que integram o projeto cruzam-se no certame, onde é possível ver expositores de outras localidades a venderam os seus produtos em Talhas, o que poderá acontecer em sentido inverso em outras realizações de "forma a potenciar a economia local".

Por seu lado, Idalina Cunha, uma expositora de Valongo, no distrito do Porto, mostra-se "encantada" com a natureza do lugar e com a sua ruralidade.

"Gosto de mostrar os meus produtos, o meu saber, ao ponto de haver partilha, entre a comunidade. Para o próximo ano volto e de certeza que vou pernoitar na aldeia em casa de pessoas que vamos conhecendo, dada esta dinâmica de aldeia e amizades que fazem", frisou.

Já Maria de Lurdes, que veio de Santa Maria da Feira afiançou que se trata de uma boa experiencia para a divulgação dos produtos da sua terra.

"Há uma grande adesão das pessoas o que nos leva a produzir e vender mais", explicou.

A próxima paragem da iniciativa “Há Festa na Aldeia" será na aldeia de Rio de Onor, no concelho Bragança, nos dias 08 e 09 de setembro.

Há "Festa na Aldeia" é um projeto de desenvolvimento rural dinamizado pela Associação de Turismo de Aldeia, em parceria com as Associações de Desenvolvimento Local.