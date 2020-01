Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, este eclipse penumbral será visível a partir da Austrália, Ásia, Europa, África, extremo leste da América do Sul, norte da América do Norte, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico.

"Ao anoitecer de sexta-feira dia 10, a lua começará a entrar na penumbra pelas 17h06. O início deste evento não será visível, pois a lua ainda estará abaixo do horizonte. Passados 15 minutos será possível observar o seu nascimento com o eclipse penumbral a decorrer. Às 19h10, ocorre o meio do eclipse e poucos minutos depois dá-se o instante de Lua Cheia pelas 19h21. A lua permanecerá na penumbra até às 21h14", refere o Observatório.

Se as condições climáticas assim o permitirem, vai ser possível observar o nascimento da lua já com o eclipse penumbral a decorrer. Contudo, este é um fenómeno que nem sempre é fácil de perceber, uma vez que "a variação do brilho da lua dificilmente é notada".

O eclipse penumbral da lua ocorre quando esta entra na região da penumbra da Terra e resulta numa variação do brilho da lua.