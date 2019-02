“Estudei toda aquela vasta região, que vai desde o Mali até ao corno de África, precisamente pela forma como os ‘jihadistas’ operam”, apontou, em entrevista à Lusa, a propósito do livro “Uma década de África”.

A posição do Mali — onde Portugal tem militares nas missões da União Europeia e Nações Unidas – como plataforma para os movimentos ‘jihadistas’, tendo em conta a sua posição geográfica, é também abordada no livro: “São exportados elementos subversivos para os países vizinhos, alastrando a quase toda a região de África analisada, e as consequências que daí resultam”.

Fátima Roque, ex-quadro da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), rejeitou que se trate de um livro apenas sobre economia africana, até por abordar, igualmente, a forma como os movimentos ‘jihadistas’ têm evoluído no continente africano, o que considera ser a nova ameaça para África, nesta década.

Os conflitos que permanecem ativos em África, nomeadamente na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, são igualmente abordados no livro que lança hoje, desde logo sobre o “fanatismo religioso” e as “rivalidades étnicas”, juntamente com a “pilhagem de recursos naturais” e a corrupção, como fatores que ainda afetam o desenvolvimento do continente.

A propósito dos movimentos religiosos, Fátima Roque sublinha que também destacou no seu livro “o papel das mulheres” em África.

“A mulher foi guerrilheira, transportadora de armas e munições de uns sítios para os outros, a mulher é raptada e violada pelos seus raptores. Depois, quando consegue fugir, vai para os campos de refugiados e é violada (…) Dos campos de refugiados, volta para as suas regiões de origem e ninguém a recebe”, explicou, na entrevista à Lusa.