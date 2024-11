Segundo o The Guardian, o corretor imobiliário Hollis Morgan vai vender o prédio, perto da Catedral e da Universidade de Bristol, com um novo contrato de arrendamento de 250 anos num leilão no próximo ano — e a pintura de Banksy está incluída.

A obra, conhecida como "Well Hung Lover", mostra a imagem de um homem pendurado no parapeito de uma janela enquanto um marido enganado o procura, tendo ao lado a mulher em roupa interior.

A pintura apareceu em 2006 na parede de uma clínica de saúde sexual, embora o artista de rua não tenha percebido o que era o prédio.

Embora não haja regras específicas sobre a permanência da arte de rua nos edifícios, o vendedor pretende que a obra seja mantida.

"É reconhecido que a arte de rua é criada não como uma obra de arte permanente, mas como uma forma de protesto que é geralmente, mas nem sempre, criada ilegalmente e sem a permissão do proprietário do edifício. Como tal, a vida de qualquer imagem como uma obra de arte evoluirá e mudará ao longo do tempo, dependendo de como a obra resiste ou como é posteriormente pintada ou removida", refere.

Apesar disso, "o comprador será obrigado a aceitar um acordo restritivo no contrato de locação garantindo que a imagem não possa ser removida do edifício".

O leilão, que vai ser transmitido ao vivo, está previsto para 12 de fevereiro.