No domingo assinala-se o Dia Mundial da Sida, sob o lema "As comunidades fazem a diferença".

Respondendo ao desafio lançado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) a cidades "na via rápida para acabar com o VIH", Lisboa, Porto, Cascais, Oeiras e Amadora vão ter alguns dos seus edifícios iluminados de vermelho.

Em Lisboa será a sede da DGS, em Cascais, Oeiras e Amadora os Paços do Concelho e no Porto serão as fachadas do Hospital de Santo António e dos centros de saúde da Carvalhosa e de Vale Formoso.

Segundo uma nota de imprensa da DGS, a iniciativa visa "chamar a atenção da população para a importância de prevenir a infeção e recordar todos aqueles que viram as suas vidas alteradas por esta doença".