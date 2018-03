Mohamed Salah é egípcio e joga atualmente pelo Liverpool. O Egito foi às urnas esta semana e o jogador conseguiu mais votos (nulos) do que o candidato derrotado nas presidenciais.

Abdel Fattah Al-Sisi, o atual presidente do Egito, venceu as presidenciais desta semana com 92% dos votos — número estimado, uma vez que os resultados oficiais só serão divulgados na próxima semana —, numas eleições com taxa de participação de apenas 42%.

De acordo com o jornal The Economist, registaram-se mais de um milhão de votos nulos. Mas entre eles surgiu um nome que se repetiu várias vezes: Mohamed Salah, o avançado egípcio do Liverpool.

Feitas as contas, aqueles que riscaram os dois candidatos e escreveram o nome de Mohamed Salah deram-lhe uma "vitória" face ao candidato derrotado, que teve apenas 3% dos votos contra os 5% do jogador do Liverpool.