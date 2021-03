“A sala de crise do governo [do Cairo] foi informada às 03:00 do desabamento de um prédio composto por uma cave, um andar térreo e nove andares” no distrito de Gesr Suez, no leste do Cairo, escreveu a autoridade, relatando cinco mortos e 24 feridos, mas sem especificar se é o número final.

“Khaled Abdel Aal, o governador, foi imediatamente ao local do incidente acompanhado pelas forças de proteção civil”, adiantou, contando ainda que ordenou “a formação de um comité de engenharia” para inspecionar edifícios circundantes e avaliar o impacto do incidente.

Vários edifícios desabaram nos últimos anos no Egito, causando vítimas mortais.