A sentença foi lida hoje num tribunal de Brooklyn, Nova Iorque, nos Estados Unidos, na presença da mulher do agora condenado, Emma Coronel Aispuro.

Os advogados do narcotraficante mais poderoso desde o fim do ‘reinado’ do colombiano Pablo Escobar, em 1993, já anunciaram que vão recorrer da sentença.

Em fevereiro deste ano, ao sexto dia de deliberações de um julgamento que durou onze semanas, o narcotraficante tinha sido considerado culpado de ter dirigido, entre 1989 e 2014, o cartel de Sinaloa, que enviou para os Estados Unidos mais de 154 toneladas de cocaína e grandes quantidades de heroína, metanfetaminas e marijuana.

O julgamento do mediático líder do cartel mexicano de Sinaloa começou em novembro passado e terminou a 1 de fevereiro, depois de o Ministério público e a defesa de ‘El Chapo’ terem apresentado os respetivos argumentos finais.

Esta quarta-feira, momentos antes da leitura da sentença, Guzman, de 62 anos, disse que lhe foi negado um julgamento justo, alegando que o juiz, Brian Cogan, não investigou completamente as alegações de má conduta do jurado, noticia a agência Associated Press.