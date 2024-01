Já o atual presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, será o cabeça-de-lista da coligação por Aveiro. Pelo círculo fora da Europa, voltará a ser cabeça-de-lista o antigo secretário de Estado das Comunidades José Cesário, depois de em 2022 a direção de Rui Rio ter escolhido Maló de Abreu, que saiu do PSD e da bancada social-democrata na semana passada.

Estes nomes foram confirmados à Lusa por fonte oficial do PSD e juntam-se aos seis que já tinham sido anunciados no domingo à noite pelo partido, entre eles o do presidente do PSD, Luís Montenegro, que encabeçará a lista da AD por Lisboa, e o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães, que será o número um pelo Porto.

A mesma fonte confirmou à Lusa dois nomes avançados no domingo à noite pelo comentador televisivo e ex-líder do PSD Marques Mendes: por Coimbra será cabeça de lista Rita Alarcão Júdice, advogada e que é atualmente coordenadora do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD para a área da habitação, e por Leiria o antigo presidente da Câmara Municipal de Óbidos Telmo Faria, que foi um dos principais apoiantes na candidatura de Pedro Santana Lopes à liderança do PSD em 2018 contra Rui Rio, que viria a ganhar o partido.

Por outro lado, o atual presidente da Câmara de Valpaços, Amílcar Almeira, que cumpre o terceiro e último mandato nesta autarquia, será o cabeça-de-lista da Aliança Democrática às legislativas pelo distrito de Vila Real, informou hoje a Comissão Política Distrital do PSD.

Aguiar-Branco foi ministro da Justiça de Santana Lopes e ministro da Defesa de Pedro Passos Coelho. Foi deputado em várias legislaturas e presidente do grupo parlamentar do PSD em 2009, tendo deixado a Assembleia da República em 2019.

António Leitão Amaro é vice-presidente do PSD, professor universitário e foi secretário de Estado da Administração Local do Governo de Pedro Passos Coelho e deputado à Assembleia da República entre a XI e XIII legislaturas, tendo decidido em 2019 não ser recandidato na legislatura seguinte.

Já Hugo Soares, atual secretário-geral do PSD e considerado o ‘braço direito’ do líder Luís Montenegro, foi secretário-geral da JSD e líder parlamentar do PSD, tendo ficado fora das listas de deputados em 2019 por decisão da direção liderada por Rui Rio.

No domingo, o PSD já tinha anunciado, além dos nomes de Luís Montenegro e Miguel Guimarães, que o vice-presidente social-democrata Miguel Pinto Luz vai encabeçar a lista de deputados da AD por Faro e a antiga dirigente e governante social-democrata Teresa Morais por Setúbal.

Foram ainda anunciados no domingo outros dois independentes como cabeças-de-lista da coligação: Eduardo Oliveira e Sousa, ex-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), por Santarém e a professora universitária de Ciência Política e Relações Internacionais Liliana Reis por Castelo Branco.

O PSD/Madeira já tinha anunciado em dezembro que Pedro Coelho, atual presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, será o cabeça de Lisboa da AD pela coligação.

O Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje a partir das 21:00 num hotel em Lisboa para aprovar as listas completas de deputados às legislativas antecipadas de 10 de março.