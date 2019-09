Reconhecido pelas aparições na televisão ao longo dos últimos quatro anos e sempre colado à ideia do "Partido dos Animais", André Silva teve na tarde de hoje a sua primeira arruada bem conseguida da campanha, num centro de Barcelos cheio de gente.

Ao som do vira minhoto e acompanhado por uma pequena comitiva de uma dezena de militantes, o cabeça de lista do PAN por Lisboa foi à procura de conquistar votos à esquerda e à direita, distribuindo folhetos, sempre seguido da pergunta: "O que é que acha do trabalho do PAN?".

"Acho bem, porque tenho um cão e vocês são pelos animais", respondeu Gracinda.

À agência Lusa, a habitante de Barcelos disse que vai votar no PAN, que gosta "muito dos animais" e que quer ver as touradas abolidas, depois de o voto ter ido para o PS nas últimas eleições.

Pelo mesmo caminho, vai a sua amiga, Conceição. "Também vou votar no PAN", referiu.

Junto à feira das velharias de Barcelos, foi a vez de um eleitor social democrata admitir que ainda "vai reconsiderar" o seu voto até ao dia 06 de outubro.