"As portuguesas e os portugueses sabem bem. Comigo e com o PS não haverá radicalismos. Mas também sabem que comigo e com o PS, nós não daremos passos atrás no caminho que já percorremos", declarou António Costa, no comício de encerramento da campanha, no Coliseu do Porto.

Costa insistiu ainda na ideia de que é preciso que o Governo se mantenha com "força suficiente" para "continuar a defender Portugal" e que a "melhor garantia" que podem dar aos que há quatro anos tiveram receio de votar no PS é "apresentar os resultados" atingidos nesta legislatura.