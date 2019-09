Segundo revela hoje à Lusa o presidente da federação, Tiago Manuel Rego, o documento tem por base não só as respostas de dirigentes associativos experientes a esse questionário formal, como também as conclusões definidas em vários encontros presenciais de auscultação em todas as estruturas distritais da FNAJ.

"As palavras ‘juventude' e ‘jovens' aparecem em média apenas 5,5 vezes nos programas dos principais partidos para as eleições legislativas deste ano e o número de deputados jovens na Assembleia da República diminui de legislatura em legislatura, sendo de 48 anos a média de idades dos parlamentares", realça.

Na última legislatura, em concreto, "só 14% dos deputados tinham idade até 35 anos", o que, para a federação, "denota a incapacidade dos agentes políticos em perceber e valorizar toda uma geração, as suas motivações, necessidades e objetivos".

O tema vai ser abordado no sábado à tarde no "Fórum Nacional Portugal para Jovens", que, reunindo em Guimarães cerca de 100 participantes, contará com porta-vozes de seis partidos políticos para apresentação dos respetivos programas para a juventude. Está já confirmada a presença de PS, PSD, CDS, PCP, BE e PAN.

O encontro permitirá confrontar as propostas desses partidos com as ambições expressas no "Manifesto Nacional - Um contributo do movimento associativo juvenil".