“Para o Bloco de Esquerda, na próxima legislatura, tem de existir a coragem de aplicar o que fizemos na comissão de rendas excessivas e baixar a fatura da energia”, afirmou aos jornalistas Catarina Martins, durante uma ação de pré-campanha na Feira da Malveira, Mafra, no distrito de Lisboa.

A líder bloquista lembrou que a comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia “identificou centenas de milhares de milhões de euros que estão a ser pagos a mais à EDP pelos consumidores da luz”.

Segundo Catarina Martins, “para a EDP, o crime tem compensado, porque paga as multas”, mas continua a “receber milhões de euros a mais da fatura de luz de toda a gente”.

Mais que haver multas aplicadas à EDP, Catarina Martins defendeu que “é preciso agora tirar as consequências, rever todas as tarifas que estão a ser pagas a mais, obrigar a EDP a repor no sistema elétrico aquilo que andou a cobrar a mais e com isso baixar o preço da energia para toda a gente”.