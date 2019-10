A família do BE juntou-se hoje no Porto para a já tradicional arruada em Santa Catarina, uma descida na qual Catarina Martins esteve acompanhada pelas principais figuras do partido, como a eurodeputada Marisa Matias, o líder parlamentar Pedro Filipe Soares ou os fundadores do BE Fernando Rosas e Francisco Louçã.

"O que nós sentimos na rua é que esta tem sido uma campanha a crescer, este tem sido um Bloco a crescer, tanta gente que vem ter connosco porque sabe que nós somos a força que tem lutado pelo salário, pela pensão, pelo Serviço Nacional de Saúde e tanta gente que nos vem dizer que não quer uma maioria absoluta e que sabe que é com a força do BE que pode derrotar essa maioria absoluta", respondeu a líder do partido aos jornalistas, a meio da descida que durou cerca de 45 minutos, entre muitos beijos, abraços, selfies, agradecimentos e muitos pedidos.

Questionada sobre o pós-eleições, Catarina Martins defendeu que é com a força do BE que se pode "impor novas soluções, que continuem o caminho que começámos nesta legislatura".

"Tenhamos nós os votos necessários para aprofundar uma mudança de que o país precisa", pediu.

Já em relação às metas eleitorais para domingo, a "expectativa é "ter o melhor resultado possível em todo o país", disse apenas a líder bloquista.

"As eleições são momento definidores", avisou, pedindo "soluções mais fortes para continuar essa recuperação".

Na perspetiva de Catarina Martins, as pessoas têm-se juntado ao BE porque sabem que os bloquistas têm "sido esta força determinada na defesa dos salários, das pensões, o SNS".

"As maiorias absolutas são poder absoluto de um partido e nunca trouxeram estabilidade nem recuperação ao país", alertou.

Quando a arruada do BE terminou, já se via no horizonte as bandeiras laranjas do PSD, partido que desceu Santa Catarina depois.