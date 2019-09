Em conferência de imprensa, realizada na sede do PS, e falando qualidade de candidato a deputado e por ser um dos responsáveis pela parte financeira do programa eleitoral dos socialistas, Mário Centeno rejeitou que o momento eleitoral possa servir para acelerar a despesa pública e criticou os "leilões de promessas" de outras forças políticas.

"Não têm financiamento as propostas eleitorais do PSD de redução dos impostos em 3,7 mil milhões de euros. É um novo choque fiscal como o de 2002 [do executivo de Durão Barroso] de má memória para os portugueses", atacou.

Mário Centeno disse que essa medida proposta pelos sociais-democratas se baseia "numa espécie de crença", prevendo uma receita fiscal em 2023 "muito superior àquela que está no cenário do Conselho de Finanças Públicas, para já não falar do Programa de Estabilidade".

"Não se percebe quais os mecanismos que geram essa maior receita depois de lá se terem tirado 3,7 mil milhões de euros. No caso do programa do PSD, também não é possível financiar o seu programa para a saúde com uma estabilização nominal dos consumos intermédios ou de outras despesas correntes. Faltam explicações ou falta cobertura para o cheque", sustentou.