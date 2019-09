De acordo com o relatório diário da Administração Eleitoral sobre o processo de eleição para as legislativas de 06 de outubro, até 26 de setembro tinham sido devolvidas 38.594 cartas por motivos vários, contra as 38.367 devoluções no escrutínio de 2015.

Eleitores que não moram no endereço indicado, correspondência não reclamada e outros motivos não indicados são as razões na origem das devoluções, de acordo com o relatório.

A Administração Eleitoral enviou no total 1.464.555 cartas, 1.464.508 expedidas inicialmente, seis expedições adicionais resultantes de reclamações e 41 segundos envios.

No estrangeiro, estão inscritos 1.464.514 eleitores para votar por via postal e 2.240 para votar presencialmente, 204 da Europa e 2.036 de Fora da Europa.

Para as legislativas de 06 de outubro, foi dada, pela primeira vez, aos emigrantes a opção entre o voto por correspondência e o voto presencial.