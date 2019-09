Nesta parte do seu discurso, o secretário-geral do PS referiu-se às críticas feitas pelo presidente do PSD, Rui Rio, à forma como foram introduzidos os novos passes sociais.

"Disse que era só um benefício para os lisboetas e para os portuenses, mas é falso, porque se trata de um benefício que existe em todas as comunidades intermunicipais. No Algarve, já há um passe único, de 40 euros, que abrange não só o transporte rodoviário, como também o da CP. Não doutor Rui Rio, quem está em Faro ou em Portimão ou em Lagos, não está em Lisboa nem no Porto - e tem direito aos novos passes sociais", disse.

Pegando neste caso, António Costa considerou depois que é precisamente por este tipo de atuação do PSD "que é preciso dar força ao PS".

"Nós conhecemos bem aqueles que diziam que nada disto era possível, porque fazendo tudo o que se propunha vinha aí o Diabo. Com tanto medo do Diabo, nada nos garante que eles, chegando ao poder, para evitar o Diabo, não façam tudo andar para trás - e os passes desapareçam, os salários voltem a ser cortados, as pensões também e com os impostos a aumentar", declarou o secretário-geral do PS.

Dirigindo-se a uma plateia com centenas de socialista, disse: "Não, connosco o Diabo não vem, mas connosco o país não volta a andar para trás".