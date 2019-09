Junto a uma mesa no tradicional Café Vianna, com um grupo de senhoras que confessaram ir votar no CDS, “exceto ela”, foi com “ela” que a líder dos centristas debateu largos minutos e no fim pediu que pensasse e votasse no CDS, durante uma arruada que não estava prevista no programa de campanha distribuído aos jornalistas.

Uma e outra vez a senhora lembrava os tempos difíceis da “troika”, quando Cristas estava no Governo e uma e outra vez a líder dos centristas recordava que o responsável pela “troika” foi o PS, que agora está no poder.

“Eu lembro-me bem” desses tempos, dizia a mulher.

“E quem chamou a ‘troika’? Foi o PS, que deixou o país na bancarrota”, respondia Assunção Cristas, tentando convencer a mulher com a promessa centrista de baixar impostos, o IRS, em 15%, em média, para todos os portugueses.

“Mas não são os mesmos [governantes]”, ripostava a mulher, ao que Cristas lembrava que muitos dos atuais ministros de António Costa também estiveram no Governo de 2009 a 2011, liderado por José Sócrates.

Olhando para os jornalistas, que assistiam à conversa, a senhora dizia: “Mas se eu nunca votei no CDS, não é agora que vou…”

Ao fim de uns minutos de debate, a presidente do CDS afastou-se da mesa com um pedido - "pense bem" - ouvindo uma salva de palmas do grupo, por “ser uma mulher” presidente de um partido.