“Nós não devemos colocar os ovos todos no mesmo cesto, porque o poder concentrado durante demasiado tempo cria vícios e, se me permitem, a laranja já está com bolor", declarou, aludindo à cor do PSD.

O cabeça de lista lembrou que a campanha eleitoral está a cinco dias de terminar e, por isso, pediu aos militantes e simpatizantes presentes no jantar para que influenciem amigos, familiares e colegas de trabalho para o voto no CDS.

"O voto no CDS é um voto útil, o voto no CDS é um voto seguro, numa mudança segura e não numa mudança às cegas", concluiu.

Nas últimas eleições legislativas regionais, em 2015, o CDS foi o partido da oposição mais votado, obtendo 13,71% dos votos (17.489 votos), o que lhe permitiu eleger sete dos 47 deputados que compõem o parlamento madeirense.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os assentos no hemiciclo.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.