“Os primeiros dados não são os que esperávamos, os que tínhamos projetado para estas eleições”, disse aos jornalistas.

O PSD era hoje, pelas 20:00, o partido mais votado nas eleições legislativas regionais da Madeira, com 54,13 % dos votos, quando estavam apuradas oito das 54 freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, uma hora depois do fecho das mesas de voto, o PS era o segundo partido mais votado, com 30,40%, seguido pelo CDS-PP, com 5,74%, e pelo BE, com 1,06%.

A CDU, coligação formada por PCP e PEV, obtinha 0,92%, enquanto o JPP surgia como a décima força política mais votada, com 0,52%.