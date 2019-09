"Foi claríssimo o que aconteceu hoje na Madeira: a esquerda saiu derrotada, o centro direita tem condições para governar", disse, para, nas perguntas aos jornalistas repetir, apontando, indiretamente ao PS e ao seu líder: "Foi clarinho como água: a esquerda saiu derrotada. O modelo que em 2015 teve início em Portugal não teve acolhimento e saiu derrotado na Madeira".

De pastas e lugares, Assunção Cristas remeteu as decisões para Rui Barreto e o CDS na região, e relativizou o desafio feito pelo candidato do PS, Paulo Cafôfo, de propor uma "plataforma de entendimento" entre os socialistas "e a restante oposição" na tentativa de uma solução estável para a Madeira.

"As eleições foram claríssimas: o centro e direita têm maioria, a esquerda foi derrotada", repetiu, afastando, aparentemente, quando entendimento dos centristas na plataforma de entendimento para que o PS/Madeira desafiou os restantes partidos, entre eles o CDS.

Assunção Cristas relativizou ainda a perda de votos e de deputados do seu partido no parlamento regional, sublinhando que esta eleição foi "fortemente polarizada" e que "vários partidos", como o Bloco de Esquerda, foram erradicados da Assembleia Legislativa da Madeira, e o CDS "não só resistiu" como conseguiu tornar-se "essencial" para a formação de uma maioria.

Apoiando o que Rui Barreto havia dito minutos antes, no Funchal, a presidente dos centristas disse esperar que as ideias "fortes e focadas" com que o partido se apresentou nas regionais "possam ser postas ao serviço de todos os madeirenses".

O PSD venceu sem maioria absoluta (39,42%) as eleições regionais na Madeira, elegendo 21 deputados, e o PS obteve 35,76%, com 19 deputados, de acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O CDS-PP, com 5,76% dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo JPP, com 5,47% e também três parlamentares.

A CDU conquistou um lugar, depois de alcançar 1,80% dos votos. Mais nenhum partido conseguiu eleger deputados para a Assembleia Legislativa da Madeira, que tem um total de 47.