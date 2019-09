Segundo dados publicados no ‘site’ da Secretaria-Geral do Ministério Administração Interna, estavam registados 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo.

Relativamente a 2015, quando se realizaram as últimas regionais na Madeira, são mais 526 eleitores.

Nestas eleições concorrem 16 partidos e uma coligação, que disputam os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas eleições regionais de 29 de março de 2015, quando houve uma abstenção recorde de 50,42%, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares (44,36% dos votos).

Este ano, 40,79% dos eleitores votaram até às 16:00, segundo os últimos dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Nas eleições de 2015, a taxa de participação foi, à mesma hora, de 37,48%.