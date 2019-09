"O PPD-PSD venceu de forma clara e inequívoca recebendo a confiança da maioria dos madeirenses e portossantenses" e "assumirá mais uma vez a responsabilidade que lhe foi legada pelo voto livre dos cidadãos e constituirá governo num quadro de estabilidade parlamentar conforme sempre defendemos"

Foi com estas palavras que Miguel Albuquerque se referiu aos resultados eleitoriais, garantindo também já ter falado com o CDS-PP no sentido de uma futura coligação para governar a Madeira.

“Será um acordo de coligação de governo”, disse O líder social-democrata madeirense na reação ao resultado das eleições regionais de hoje na Madeira.

O também cabeça de lista do PSD insular considerou ainda ser “fundamental que os partidos coligados tenham elementos” dentro dos executivos para “dar mais consistência à governação”.

Albuquerque deixou ainda um recado: "não posso deixar de dizer aos nossos adversários políticos que desejo que façam um esforço no sentido de cumprir o seu papel de oposição".

Sobre os resultados, Albuquerque frisou que "a extrema esquerda e o partido socialista mais uma vez foram derrotados na Madeira".

"Foi uma concentração do voto útil à esquerda. Ou seja, as forças extremistas concentraram todo o voto no Partido Socialista para derrubar o PSD só que não conseguiram", afirmou o social democrata. "Nós percebemos imediatamente a jogada, por isso é que eu falei sempre que precisávamos de uma maioria consistente e expressiva e foi o que tivemos".

"Amanhã vamos iniciar outra batalha que é ajudar o PSD a ter um bom resultado nas eleições nacionais", disse ainda Miguel Albuquerque.