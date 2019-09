Segundo o antigo presidente da Câmara do Funchal, ainda não foi decidido quem irá assumir a liderança do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, onde os socialistas elegeram 19 deputados.

O PSD venceu no domingo passado as legislativas regionais, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta com que sempre governou a região, elegendo 21 dos 47 deputados que constituem o parlamento regional.

O CDS-PP elegeu três parlamentares, o que significa que os dois partidos juntos somam 24 deputados, número necessário para uma maioria absoluta no hemiciclo.

O presidente do PSD/Madeira e cabeça de lista às eleições legislativas regionais, Miguel Albuquerque, disse na sexta-feira que o partido está em condições de formar governo "no quadro de um entendimento com o CDS".

"Nós informámos o representante da República que temos condições, neste momento, para formar governo, tendo por base um quadro de entendimento com o CDS e, conforme afirmámos diversas vezes, os madeirenses e porto-santenses podem contar com o nosso partido para termos um governo estável e vocacionado para o desenvolvimento integral da região", disse Albuquerque, após uma audiência com Ireneu Barreto, no Funchal.