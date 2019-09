O partido RIR esteve hoje nas zonas altas de Santo António e parte de São Roque para dar a conhecer o partido porta a porta.

“Aqui, nestas zonas altas, não podíamos deixar de falar no novo PDM que foi aprovado pelo candidato do PS, Paulo Cafôfo, com a ajudinha do CDS, e que veio desvalorizar todos os terrenos aqui em cima nas zonas altas, bem como desvalorizar as casas e dificultar novas edificações”, disse o candidato do RIR, Roberto Vieira, em declarações à Lusa.

De acordo com o candidato, o PDM “castra completamente pessoas que têm terrenos com dimensões mais pequenas, muitas delas já com construções feitas”, ilegais, mas com luz e água, “dificultado a legalização destas casas”.

“Paulo Cafôfo, enquanto candidato à Câmara do Funchal, e, na altura, o CDS, fizeram bandeira deste novo PDM, que viria ajudar as pessoas, que viria ajudar a legalização das casas, mas não passou de mais uma mentira ‘cafofiana’”, considerou Roberto Vieira.

De acordo com o candidato, apesar das promessas, o que é certo é que “as pessoas continuam com as suas casas por legalizar”.

“Dos milhares de casas por legalizar, temos conhecimento de que apenas 73 no concelho do Funchal, até hoje, foram legalizadas, o que nos vem dar razão de que esta gente foi toda enganada, quer pelo PS, quer pelo CDS. E é esse o nosso alerta: que as pessoas podem agora penalizar estes partidos no dia das eleições. Quem engana a população uma vez, vai continuar a enganar e enganará sempre aqueles que, muitas vezes, pela sua simplicidade e humildade, depositam o voto de confiança e depois veem-se enganados”, acrescentou.

As legislativas da Madeira realizam-se no próximo domingo e contam com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.