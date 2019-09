“Esta é das zonas onde o desemprego tem maior peso. A qualquer zona que vamos encontramos sempre três ou quatro desempregados, alguns sem formação. Infelizmente, o governo e as câmaras a solução que encontram para estas pessoas são programas de ocupação em que estes jovens vão fazer o mesmo do que um funcionário qualquer e depois no fim do mês ganham 300 a 400 euros”, disse.

No entendimento do candidato do RIR, esta situação configura uma “escravatura do século XXI”.

“Os desempregados devem fazer os estágios, sim, mas devem ser valorizados no seu trabalho e no seu salário. Estas são as nossas propostas para estes jovens, para estas pessoas que ainda vivem nestas freguesias”, referiu, lembrando que a cada dia que passa o concelho “vai perdendo cada vez mais jovens para o estrangeiro”.

Segundo o candidato, a ação de campanha serviu também para dar a conhecer o partido às pessoas.

“O nosso objetivo é dar a conhecer o partido. As pessoas ouviram fala do RIR e alguns acham que o nome é uma brincadeira, mas não é. Estamos a fazer chegar a mensagem às pessoas de que este é um partido que pode fazer a diferença”, concluiu.

As eleições legislativas regionais da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.