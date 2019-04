No dia 15 de fevereiro, Pedro Sánchez, líder do Executivo espanhol, anunciou eleições para este domingo, 28 de abril, depois de o parlamento ter chumbado o seu projeto de Orçamento para 2019.

À data a proposta de Orçamento Geral do Estado espanhol para 2019 foi rejeitada no Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento) com os votos da ERC (Esquerda Republicana de Catalunha) e do PDeCAT (Partido Democrático Europeu da Catalunha), que se juntaram ao PP (Partido Popular, direita), Cidadãos (direita liberal), Foro Asturias (regionalista) e Coligação Canárias (regionalista). Tratou-se da segunda vez na democracia espanhola que o parlamento chumbou o Orçamento, depois de em 1995 ter também recusado as contas de 1996 propostas pelo Governo, também socialista, de Felipe González, o que na altura levou igualmente à marcação de eleições antecipadas.

Assim, este domingo, os espanhóis vão eleger as Cortes-Gerais, 350 membros do Congresso dos Deputados (parlamento, câmara baixa) e 266 do Senado (câmara alta). Os deputados do Congresso dos Deputados são eleitos pelo método de Hondt aplicado em 52 circunscrições eleitorais: 50 províncias espanholas e duas cidades autónomas (Ceuta e Melila).

A crise catalã e o avanço da extrema-direita estão entre os principais temas em torno destas eleições, mas não são os únicos.

Risco de instabilidade política crónica

Esta será a terceira vez em menos de quatro anos que os espanhóis comparecerão às urnas e o risco de uma paralisação política permanece elevado.

Embora as sondagens apontem para a vitória do presidente do governo, Pedro Sánchez, o Partido Socialista (PSOE) não terá maioria para governar sozinho.

Para continuar no governo, Sánchez poderá ter de procurar uma aliança com a esquerda radical do Podemos, atualmente em baixa, e com os partidos regionais, como os separatistas catalães e os nacionalistas bascos.

Outra opção seria uma aliança com o Cidadãos, um partido de centro-direita liberal que oficialmente afirma que o seu desejo é "afastar Sánchez" e governar com os conservadores do Partido Popular (PP). Sánchez não descarta porém a possibilidade, assim como outros países, sobretudo depois de o PSOE e Cidadãos terem alcançado acordos nos últimos anos.

As sondagens, no entanto, consideram improvável que Cidadãos, PP e o partido de extrema-direita Vox alcancem uma maioria de governo.

A instabilidade começou nas eleições de dezembro de 2015, que marcaram o fim do bipartidarismo, com a entrada em cena do Podemos e do Cidadãos, e que levaram ao bloqueio político.

Em junho de 2016 foram organizadas novas eleições e o conservador Mariano Rajoy tomou posse em outubro.