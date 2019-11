Sublinhando que os espanhóis estão “cansados, preocupados e indecisos”, salientou o peso dos indecisos nestas eleições, para referir que há “muito em jogo e muitos jogos”.

As sondagens publicadas nestes últimos dias dão a vitória aos socialistas do PSOE, ainda que com um resultado mais baixo do que nas últimas eleições, em abril, e apontam para uma subida dos dois partidos de direita (PP e Vox) à custa do Cidadãos (direita liberal).

A situação de impasse político que o país atravessa levou o candidato dos Cidadãos a referir a importância do dia de hoje para a democracia espanhola.

Albert Rivera deslocou-se hoje ao Espaço Cultural Volturno de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, para votar nestas eleições legislativas, o mesmo local onde cerca de uma hora antes o candidato do PSOE e primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, tinha votado.