Uma sondagem divulgada pela televisão pública espanhola indica que o PSOE (socialista), com 28,1%, é o mais votado nas eleições gerais de hoje em Espanha, com o Vox (extrema-direita) a entrar pela primeira vez no parlamento com 12,1%.

A projeção da TVE avança que o PSOE tem 28,1% seguido pelo PP (Partido Popular, direita) com 17,8%, Cidadãos (direita liberal) com 14,4%, Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 16,1% e Vox com 12,1%.

Tanto o bloco de partido de esquerda (PSOE e Unidas Podemos) como o de direita (PP, Cidadãos e Vox) ficam aquém da desejada maioria de 176 deputados.