Em Espanha, há 78 mil localidades com menos de 100 habitantes, num país onde 30% do território concentra 90% da população, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística citados pelo jornal ‘El Diario’.

“A zona com a situação mais dramática, abaixo de oito habitantes, é a franja com Portugal e a Serrania Celtibérica – do oeste de Castellón ao leste de Burgos, passando por Teruel, Cuenca, Guadalajara e Soria -, esta última apelidada ‘Lapónia do Sul’”, acrescentou o jornal.

Desde as eleições deste domingo, no entanto, uma destas províncias ganhou assento no parlamento: Teruel. O “movimento de cidadãos” Teruel Existe, fundado em 1999, concorreu pela primeira vez às eleições gerais e arrecadou 19.696 votos, o suficiente para garantir ao líder Tomás José Guitarte Gimeno um dos 350 lugares do congresso espanhol.

O movimento foi a primeira força política na província, ficando à frente do vencedor nacional, os socialistas do PSOE, por cerca de mil votos. O terceiro deputado regional foi para o Partido Popular, que arrancou pouco mais de 17 mil votos.

Teruel existe. Com uma densidade populacional abaixo das dez pessoas por quilómetro quadrado — em Portugal, os concelhos de Ourique, Avis, Idanha-a-Nova, Mértola e Alcoutim tinham todos valores médios de indivíduos por quilómetro quadrado abaixo dos 8 — a província queixa-se há vinte anos de andar esquecida nos corredores de Madrid.

"A minha primeira iniciativa parlamentar será um pacto pelo equilíbrio territorial", disse Tomás Gimeno ao jornal El País.

O deputado eleito diz que não de esquerda nem de direita e apoiará qualquer solução que permita desbloquear a situação política espanhola. No entanto, avisa, "não viemos ser meros espetadores".