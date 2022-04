“O essencial é a França, a sua coesão” e “o seu futuro europeu”, declarou o antigo líder socialista do país, explicando que a candidata de extrema-direita Marine Le Pen “colocaria em questão os princípios e valores” do país.

A candidata do Partido Socialista e presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, obteve apenas 1,7% dos votos na primeira volta das eleições presidenciais francesas, no domingo.

Bastante impopular no final do seu mandato, Hollande era o único presidente da quinta República, fundada em 1958, que ainda não tinha declarado o seu apoio a nenhum dos candidatos.

O seu antecessor, Nicolas Sarkozy, figura tutelar da direita francesa, anunciou na terça-feira o seu voto em Macron, afirmando que o atual presidente “é, no atual estado das coisas, o único em condições de agir”.

Emmanuel Macron venceu a primeira volta das eleições presidenciais francesas, no domingo, com 27,85% dos votos, seguido de Marine Le Pen, com 23,15%.

Os dois candidatos voltam a enfrentar-se na segunda volta, em 24 de abril.

Terceiro classificado, com 21,95%, o candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, cujos eleitores são ‘cortejados’ pelos dois ‘finalistas’, pediu para “não dar um único voto” a Le Pen.

Outros candidatos de esquerda derrotados na primeira volta, como o ambientalista Yannick Jadot, a socialista Anne Hidalgo e o comunista Fabien Roussel também apelaram ao voto contra a extrema-direita.

Marine Le Pen, por sua vez, recebeu o apoio do seu rival na extrema-direita, Eric Zemmour, e do soberanista Nicolas Dupont-Aignan.