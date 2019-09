"Há duas regras essenciais: a do financiamento e a da pluralidade. Um candidato pode gastar numa eleição presidencial até 22,5 milhões de euros, se for às duas voltas, o que não é muito tendo em conta o território francês. E os meios de comunicação são obrigados a cobrir todos os candidatos de forma igual, até porque não pode haver publicidade a partidos durante a campanha", afirmou o investigador do Centro de Investigação Política da Sciences Po (CEVIPOF) Thierry Vedel em declarações à Agência Lusa.

Esta última regra faz com que até os partidos pequenos tenham alguma representação "sem grande esforço", de acordo com o politólogo, porque os jornalistas são obrigados a dar o mesmo tempo de antena a todos, num país de sistema presidencialista.

No quotidiano de um candidato a Presidente, um dia normal de campanha começa com declarações logo pela manhã na rádio - que marca a agenda mediática do país - ou num canal de informação contínua - há cinco em França - em Paris, a seguir uma visita a uma cidade que pode ficar a centenas de quilómetros de distância para um encontro com associações ou sindicatos e dois comícios, um ao final da tarde, mais pequeno, e um à noite com maior dimensão e, por fim, o regresso à capital.

Estas deslocações e agendas “loucas” são hoje possíveis de forma mais ágil graças à utilização de comboio TGV (alta velocidade) ou mesmo recorrendo a aviões privados.

Em determinados pontos da campanha, acontecem os ‘meetings’, grandes comícios em salas para milhares de pessoas.