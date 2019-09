Com a candidata a deputada por Santarém a seu lado, Patrícia Fonseca, a antiga ministra da Agricultura explicou que estava ali a “tomar conhecimento da realidade” quanto a uma cultura que “não é mecanizada” e que tem falta de mão de obra. E sublinhou a importância de os imigrantes que vem para Portugal “tenham direito a todas as condições de trabalho”, como acontece naquela exploração. Em quase 30, só “três ou quatro” são portugueses, segundo o agricultor.

E depois avançou com a ideia de alterar a lei – chumbada no parlamento, mas que continua no programa eleitoral do CDS - para que “jovens estudantes, do ensino superior ou dos últimos anos do secundário”, que queiram fazer “trabalho em part-time” ou “regime sazonal”, não sejam penalizados, nem eles nem as suas famílias.

Se um jovem trabalhar duas ou três semanas, “imediatamente o que receber entra para os impostos dos pais e imediatamente a família perde qualquer apoio social que tenha, seja abono de família ou ação social escolar”, disse a líder centrista, para quem a solução passa por isentar de impostos esses rendimentos esporádicos.

A pergunta foi saber se o CDS, além da beringela, também quer fazer a colheita dos votos dos indecisos para o dia 06 de outubro? A resposta de Cristas foi simples.

“Todos os dia temos esta missão que é explicar por que faz sentido votar no CDS, para valorizar o trabalho e, neste caso, para termos um regime de trabalho, sazonal ou em “part-time” ao longo do ano, que ajude os mais jovens a melhorar os seus rendimentos e das suas famílias sem serem tributados, sem as famílias perderem apoios e ajudando também à mão de obra na agricultura”, disse.

O dia de campanha do CDS terminou hoje mais cedo, a meio da tarde, dado que a presidente centrista é a convidada do programa “Gente que não sabe estar”, com Ricardo Araújo Pereira, na TVI.