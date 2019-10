Mário Centeno acusou o PSD de propor "um programa eleitoral que não está financiado", e de já em 2020 não ter "dinheiro para pagar as promessas que faz".

"Não é ao centro que o líder do PSD está a falar. O líder do PSD está a falar de um cenário radical, de propostas sem nenhum fundamento do ponto de vista financeiro, e que já em 2020 levariam o país para uma derrapagem orçamental".

Já o programa do PS, de acordo com Centeno, está "ancorado no Programa de Estabilidade", o documento orçamental de 2019 "mais escrutinado por todos", como o parlamento, a UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental), o Conselho das Finanças Públicas e a Comissão Europeia.

Na segunda-feira, o ministro Mário Centeno, candidato a deputado pelo PS, mostrou-se disponível para debater com o presidente do PSD, Rui Rio, as previsões macroeconómicas dos programas eleitorais dos dois partidos, e disse que o PSD tinha 4.750 milhões de euros por explicar no seu programa eleitoral.

No mesmo dia, Joaquim Miranda Sarmento, mandatário do PSD para as legislativas, disse à Lusa que os três riscos apontados por Mário Centeno nos cálculos do programa eleitoral do PSD [na receita, na despesa e no crescimento económico] foram um 'fait-divers' sem sustentação para que se fale menos de Tancos.

Joaquim Miranda Sarmento disse também que o professor Álvaro Almeida está disponível para debater com Mário Centeno, que exige fazê-lo com um candidato a deputado.

(Notícia atualizada às 21h04)