Segundo noticia a agência AFP, no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, o trio de mulheres são Deb Haaland, democrata que em 2018 se tornou uma das duas primeiras mulheres nativas americanas a sentar-se no Congresso, a republicana Yvette Herrell, também nativa americana, e a democrata Teresa Leger Fernandez, de origem latino-americana.

Já no Wyoming, no noroeste, foi eleita pela primeira vez na história daquele Estado uma mulher como senadora, a republicana Cynthia Lummis.

No Missouri, Cori Bush tornou-se a primeira mulher negra a representar esse Estado no Congresso.

Os Estados de Delaware e Vermont elegeram na terça-feira duas mulheres transgénero, Sarah McBride (Senado) e Taylor Small (Câmara dos Representantes).

Nas eleições norte-americanas, o candidato que alcançar 270 delegados vence e vai ser o próximo presidente dos EUA.

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, ganhará as eleições no Estado do Michigan, o que lhe permitirá ampliar a vantagem sobre o rival republicano, Donald Trump, segundo as projeções das cadeiras televisivas CBS, CNN, FOX e NBC.

Com os 16 delegados que cabem ao Michigan no Colégio Eleitoral, Biden passará a somar 264, contra os 214 que conta Trump, segundo as cadeias nacionais, citadas pela agência EFE.

A cadeia FOX, muito próxima da campanha de Donald Trump, já atribuiu os 16 delegados ao candidato Democrata, mas o resultado ainda não é oficial.