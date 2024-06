Em declarações aos jornalistas após ter votado antecipadamente na Escola Secundária de Albufeira, no distrito de Faro, onde chegou por volta das 11h00, afirmou que a “liberdade, democracia e segurança, dependem muito de uma Europa forte”.

“Apelo a todos os portugueses para que não fiquem comodamente em casa no próximo domingo e exerçam o seu direito de voto”, apelou Cavaco Silva.

O antigo Chefe de Estado exerceu o seu direito de voto antecipado acompanhado pela mulher, Maria Cavaco Silva, fazendo questão de dizer aos jornalistas que “era a primeira vez que o fazia naquele concelho algarvio, com o qual tem uma ligação muito forte”.

De acordo com o antigo Chefe de Estado, “é muito importante que Portugal tenha uma voz credível e respeitada no Parlamento Europeu e que tenham competência nas questões comunitárias e internacionais que possam ser ouvidos”.

Cavaco Silva defendeu uma União Europeia forte, para que possa enfrentar nos próximos anos “os desafios extremamente difíceis, mas muito decisivos para o seu futuro” em diversas matérias.

“Desde logo, vai ter de tomar decisões para que se assuma como uma potência geopolítica, económica e tecnológica e ser capaz de enfrentar a concorrência da China e dos Estados Unidos da América”, apontou.

Para Cavaco Silva, neste momento, a União Europeia “está em desvantagem na concorrência nos mais variados domínios em relação à China e aos Estados Unidos”.

O antigo Presidente da República ainda que tem confiança “numa certa redução da abstenção em relação às últimas eleições europeias”.

No concelho de Albufeira estão inscritos 1.471 eleitores para o voto antecipado, mais cerca de 20% de inscritos do que para as eleições legislativas realizadas em março, com uma afluência às 11h30 de cerca de 80%.