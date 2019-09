"Há tanta gente que querendo votar na CDU, tantas vezes, tantas vezes, vai ao engano", afirmou num jantar/comício com cerca de 500 participantes, na Ribeira Brava, zona oeste da Madeira, onde esteve também o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

O candidato chamou a atenção para uma cópia do boletim de voto, distribuída por todas as mesas, com a indicação correta do voto na CDU.

"Guardem no vosso bolso, levem para ensinar, para informar, para esclarecer, para que ninguém se engane na hora de querer votar CDU", afirmou, vincando a importância de os militantes e simpatizantes se ajudarem uns aos outros.

Edgar Silva tirou do bolso um boletim de voto e disse: "Levem esse papel no vosso bolso, levem junto do lenço, no bolso, para mostrar em casa, aos amigos, no trabalho, para dizer como é que se vota CDU".

O alerta do cabeça de lista prende-se com o facto de, alegadamente, os eleitores confundirem o símbolo da CDU com o de outro partido, onde a foice o martelo são mais evidentes.

"Sim senhor, temos de nos ajudar uns aos outros, temos que nos esclarecer e entreajudar para dizer: venha votar na CDU, é onde está a foice e o martelo e o girassol ao lado", disse.

E reforçou: "Esse, esse e não outro, é que é o voto certo, para que um novo rumo seja possível para a Região Autónoma da Madeira".

O secretário-geral do partido também alertou para o perigo da confusão de símbolos.

"Que ninguém esqueça o que se passou há quatro anos. Que ninguém esqueça que faltaram meia dúzia de votos à CDU para eleger mais um deputado e retirar ao PSD a maioria absoluta", avisou Jerónimo de Sousa.

A CDU tem dois deputados no parlamento regional, onde o PSD detém a maioria absoluta, com 24 deputados num total de 47 parlamentares.

As eleições regionais legislativas da Madeira, onde os sociais-democratas governam com maioria absoluta desde 1976, decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional: PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR.