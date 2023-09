De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), à mesma hora (20:30), o PS era o segundo partido mais votado, com 18,58%.

A coligação PSD/CDS-PP já conseguiu eleger dois deputados: o cabeça de lista e atual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o número dois da lista e líder dos centristas, Rui Barreto.

O PS também já elegeu o seu cabeça de lista e líder da estrutura regional, Sérgio Gonçalves.

Cerca de hora e meia após o fecho das mesas de voto, o JPP era a terceira força política mais votada, com 14,80%, seguido pelo Chega, com 7,04%.

Depois, surgiam a CDU, com 1,82%, a IL, com 1,66%, o BE, com 1,59%, e o PAN, com 1,56%. Seguiam-se o Partido Trabalhista Português (PTP), com 1,05%, o Livre, com 0,53%, o Reagir Incluir Reciclar (RIR), com 0,45%, o MPT, com 0,44%, e o ADN, com 0,35%.

Fechadas 27 freguesias (metade do total), tinham votado 28.737 eleitores dos 51.883 inscritos, o que significa uma participação de 55,39%.

Segundo a Secretaria-Geral do MAI, estão registados 253.865 eleitores, dos quais 248.519 na ilha da Madeira e 5.346 na ilha do Porto Santo.

Uma projeção da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, divulgada após o encerramento das urnas às 19:00, indicava que a coligação PSD/CDS-PP vence as eleições de hoje, com 44% a 48% dos votos, o que, no limite mínimo, não lhe permite a maioria absoluta.

Com este resultado, a coligação Somos Madeira, formada pelos dois partidos que atualmente governam a região, consegue entre 23 e 26 mandatos.

Nesta projeção divulgada pelas 19:00, o PS consegue nove a 12 deputados, o JPP quatro a seis e o Chega – que nunca esteve representado no parlamento do arquipélago - três a cinco.

A IL, que também nunca esteve representada no hemiciclo, CDU e BE alcançam, cada um, um mandato, enquanto o PAN surge com zero a um.

Há quatro anos, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados).

O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.