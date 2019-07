O presidente da distrital de Lisboa do PSD, Miguel Pinto Luz, usa da palavra no início do XXXV Congresso Nacional, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, 21 de fevereiro de 2014. O congresso que se inicia hoje e termina no próximo domingo tem por slogan “Portugal, acima de tudo!”, título da proposta de estratégia global cujo primeiro subscritor é Pedro Passos Coelho, eleito presidente da Comissão Política Nacional a 25 de janeiro. MÁRIO CRUZ/LUSA

Lusa