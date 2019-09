“Quero construir uma sociedade em que não tenha de ver os meus filhos à distância de um clique”, frisou o candidato à Lusa, no final de uma ação de campanha que decorreu hoje no Funchal e que contou com a presença do presidente do partido, Pedro Santana Lopes.

A lista do Aliança iniciou o dia no Mercado dos Lavradores e passou depois pelo centro do Funchal, tendo terminado a ação de campanha com uma viagem de autocarro.

Pelo caminho, encontraram os candidatos do PAN – Pessoas, Animais e Natureza e do Chega, que estavam também a fazer campanha pelo centro do Funchal.

Afirmando que aposta sobretudo em falar com as pessoas, Joaquim Sousa disse que entre as principais preocupações que lhe transmitem estão “o emprego, os filhos terem de partir, o facto de os jovens não terem hipótese de ficar na ilha”.