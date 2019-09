“O nosso turismo está a cair, porque vão mudar os secretários e o que vai entrando é pior do que o que lá estava. Temos pouca publicidade no turismo. Isto é uma terra de turismo, do mar à serra temos um turismo excecional, mas é preciso divulgar, é preciso fazer mais informação, porque temos pouca informação sobre o turismo e cada vez temos menos turistas”, considerou.

O partido exige ainda a defesa da construção de um novo hospital na Madeira, que deve “ser discutido por todas as forças políticas”.

Este é um projeto essencial, porque há pessoas “que esperam anos e anos por cirurgias sem haver resoluções”, com todas as tecnologias, pessoal médico, enfermeiros e auxiliares necessários, “para que não seja preciso [os doentes] irem para o continente”, sublinhou.

As legislativas da Madeira realizam-se no próximo domingo e contam com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.