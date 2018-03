“A época de campanha eleitoral no Brasil vai aquecer nos próximos meses, diminuindo a possibilidade de avanços em legislação importante e aumentando o risco de volatilidade no sentimento dos investidores”, lê-se na mais recente análise de risco político.

No comentário, enviado aos investidores e que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que “a competição entre vários candidatos de centro-direita relativamente fracos aumenta o risco de os candidatos contrários às reformas avançarem para a segunda volta”.

Os candidatos populistas, acrescenta a nota, “vão dominar o discurso público e deverão ter um efeito prolongado na definição das políticas públicas a seguir às eleições”.

Ainda assim, a consultora espera uma melhoria da economia brasileira já este ano: “A recuperação económica do Brasil vai acelerar em 2018, liderada pelo aumento do consumo privado e do investimento”, afirmam os analistas.