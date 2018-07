O local do jogo de estreia da seleção portuguesa de futebol na Liga das Nações, frente a Itália, foi alterado para o Estádio da Luz, devido às eleições para os órgãos sociais do Sporting, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“A FPF informa que o jogo Portugal–Itália, do próximo dia 10 de setembro, às 19:45, será no Estádio da Luz e não em Alvalade como inicialmente agendado. A decisão da FPF foi tomada depois de avaliadas as questões logísticas decorrentes do ato eleitoral do Sporting Clube de Portugal, agendado para 08 de setembro, e discutida com os responsáveis do clube nesta quinta-feira”, lê-se no sítio oficial do organismo na Internet.

Portugal, campeão da Europa, integra o Grupo 3 da Liga das Nações, juntamente com Itália e Polónia, que inauguram a ‘poule’, em solo transalpino, em 07 de setembro.

“A FPF agradece aos dois clubes, à federação italiana e à UEFA, a total disponibilidade demonstrada para alcançar esta solução”, acrescentou a FPF.

A fase de grupos da nova competição da UEFA vai ser disputada entre 06 setembro e 20 novembro deste ano, estando a ‘final four’ da Liga A marcada para junho de 2019.