O encontro, segundo o gabinete de Vasco Cordeiro, em nota enviada hoje à imprensa, decorrerá no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, às 11:00 horas locais (12:00 em Lisboa) de quarta-feira.

"Entre as várias matérias em análise com relevância para o processo de transição de governos, constarão os procedimentos a adotar para o acompanhamento permanente da situação da pandemia de covid-19 na Região Autónoma dos Açores", lê-se ainda na nota enviada à imprensa.

O representante da República no arquipélago indigitou no sábado o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, na sequência das eleições de 25 de outubro, depois de ouvir os oito partidos que vão ter assento no hemiciclo regional.

Pedro Catarino justificou a decisão com o facto de a coligação PSD/CDS-PP/PPM (26 deputados) ter o apoio parlamentar do Chega (dois deputados) e do Iniciativa Liberal (um deputado), garantindo assim maioria absoluta no hemiciclo regional, com 29 dos 57 lugares.

No entanto, o PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

A instalação da Assembleia Legislativa está marcada para 16 de novembro. Habitualmente, o Governo Regional toma posse, perante o parlamento, no dia seguinte.

Depois da tomada de posse, o programa do executivo terá de ser entregue na Assembleia Legislativa em 10 dias.