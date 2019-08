O PSD prevê gastar 2,05 milhões na campanha, onde se destacam os 650 mil euros para custos administrativos e operacionais e os 400 mil para estruturas, cartazes e telas.

Seguem-se a CDU (coligação que junta PCP e Verdes) que inscreve 1,2 milhões de euros de despesas previstas com a campanha (abaixo dos 1,5 milhões de 2015), o Bloco de Esquerda que aumenta o seu orçamento de 600 mil euros há quatro anos para mais de 983 mil este ano e o CDS-PP, que prevê gastar 700 mil euros na campanha.

Entre os partidos com assento parlamentar, o PAN prevê gastar 138.885,47 euros, bastante acima dos 30 mil euros de 2015, mas ainda assim atrás de dois partidos estreantes em legislativas: a Aliança e o Chega.

O partido liderado pelo ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes orçamentou despesas de 250 mil euros e o presidido por André Ventura de 150 mil euros.

O PDR prevê gastar 100 mil euros na campanha, a Iniciativa Liberal – outro estreante - 50 mil euros, seguidos do Juntos Pelo Povo, que orçamentou 28 mil euros, e o RIR de Tino de Rans, que contabilizou 25 mil euros para despesas.

Já o PCTP-MRPP conta gastar 18 mil euros na campanha para as legislativas, o Livre 11 mil euros e o PTP 4 mil.

Os partidos que menos contam gastar na campanha são o PNR e o PURP, com 1.500 euros cada um, e o MPT, que conta ter zero euros de receitas e despesas com a campanha.

Das 18 forças políticas que entregaram os seus orçamentos, nove contam receber subvenção estatal, a que têm direito os partidos que obtenham representação parlamentar e cujo valor varia em função dos resultados eleitorais.

O PS e o PSD contam que a totalidade das suas despesas seja coberta pela subvenção estatal – estimando receitas nesta rubrica de 2,4 e 2,05 milhões, respetivamente -, enquanto o BE conta receber 890 mil euros do Estado e a CDU 885 mil euros.

Como habitualmente, o CDS-PP não inscreve no orçamento entregue o valor que prevê receber do Estado, estimando 700 mil euros de receitas como contribuição do partido, enquanto o PAN conta com 138 mil euros do Estado.

Entre os partidos atualmente sem representação parlamentar, destaque para a Aliança, que espera receber 250 mil euros do Estado, enquanto o RIR conta com 140 mil euros de subvenção estatal, o JPP 28 mil e o Livre 11 mil.