As propostas foram hoje apresentadas pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, que volta a liderar a lista da CDU (PCP/PEV/ID) por Évora nas legislativas de outubro, durante uma ação de contacto com trabalhadores da fábrica de Évora da multinacional TE Connectivity.

Em declarações à agência Lusa, o candidato comunista frisou que as propostas do PCP “significam uma equiparação às profissões de desgaste rápido, com medidas de compensação dos trabalhadores” por turnos e em trabalho noturno.

O trabalho por turnos e à noite, advertiu João Oliveira, implica “não apenas a reorganização da vida pessoal e familiar” dos trabalhadores, mas até tem “impactos na sua saúde e nas suas condições de vida”.

Nesse sentido, sublinhou, a CDU, coligação liderada pelo PCP, apresenta no seu programa eleitoral para as próximas eleições legislativas, marcadas para 06 de outubro, “propostas em defesa de quem trabalha por turnos ou em trabalho noturno”.

O PCP defende “a fixação do período do trabalho noturno entre as 20:00 e as 07:00” e a criação de “um subsídio de turno que seja no mínimo 25 por cento do salário, podendo ser mais por via da contratação coletiva”, adiantou.