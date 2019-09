O último debate televisivo antes das eleições de 06 de outubro, realizado na segunda-feira à noite na RTP, entre os seis líderes partidários com assento parlamentar ficou marcado por um momento de tensão entre Catarina Martina e António Costa sobre a formação da atual solução política governativa, a chamada ‘geringonça’, e um outro entre o secretário-geral do PS e Assunção Cristas, que a comparou ao presidente norte-americano, a propósito dos impostos sobre os combustíveis.

Logo ao início da manhã de hoje, à porta da estação fluvial do Barreiro, distrito de Setúbal, a líder do CDS-PP devolveu as acusações e comparações com Donal Trump: “Não estou nada preocupada com essas acusações e, de resto, devolvo-as aos parceiros deste governo, o Bloco de Esquerda e o PCP, que aprovaram na generalidade a proposta do CDS para retirar a sobretaxa sobre o ISP”.

Também no distrito de Setúbal esteve o secretário-geral do PS e a meio de uma viagem de comboio entre as estações ferroviárias de Coina e do Pragal (Almada), afirmou que se recusa a alimentar uma polémica com o Bloco de Esquerda sobre a formação da atual solução política governativa e frisou que só fala de reuniões públicas.

No debate, Catarina Martins falou da existência de uma reunião informal entre as direções do PS e do BE, em 04 de outubro de 2015, antes da reunião formal entre o PS e o PCP.